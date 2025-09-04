Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό της

Ανείπωτη τραγωδία στα Πατήσια όπου μία 34χρονη γέννησε στο σπίτι της και πέθανε. Νεκρό και το νεογέννητο. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τι συνέβη στην αδικοχαμένη γυναίκα.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) στα Πατήσια, όπου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας νεκρή μια 34χρονη. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η γυναίκα, η οποία ήταν σε προχωρημένη κύηση, γέννησε μόνη της, αλλά έχασε την ζωή της όπως και το νεογέννητο παιδί της.

Συμφώνα με την ΕΡΤ, τη μητέρα και το βρέφος βρήκε ο σύζυγος της 34χρονης ο οποίος επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά καθώς είχε ανησυχήσει μιας και το κινητό της αδικοχαμένης γυναίκας ήταν κλειστό για αρκετή ώρα.

Μόλις μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και δίπλα της το νεογέννητο, με κομμένο τον ομφάλιο λώρο, και ακριβώς δίπλα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 5 και 3 ετών.

Ο άνδρας προσπάθησε να επαναφέρει τη σύζυγό του αλλά δεν τα κατάφερε. Στην πολυκατοικία που έμενε το ζευγάρι βρέθηκαν και συγγενείς της 34χρονης οι οποίοι έδωσαν κατάθεση στους αστυνομικούς αναφέροντας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως το ζευγάρι ήταν κατά των γιατρών και κανείς δεν γνωρίζει αν η 34χρονη παρακολουθούνταν από γυναικολόγο ώστε να ήξερε ποια ήταν η πιθανή ημερομηνία του τοκετού.

Οι αστυνομικοί μίλησαν και με το 5χρονο παιδί της οικογένειας και περιέγραψε πως η 34χρονη γέννησε, πήγε μαζί με τα παιδιά στο μπάνιο για να πλύνουν το βρέφος αλλά λίγο αργότερα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα του σαλονιού.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που έσπευσε στο σημείο, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.