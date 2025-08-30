Πάτρα: Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό της μηχανής που παρέσυρε γιαγιά με την εγγονή της – Τι έδειξε το αλκοτέστ

Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την ηλικιωμένη και παρέσυρε την 8χρονη εγγονή της

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε στο Σάββατο (30/08) ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος ευθύνεται για το θανατηφόρο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων, όπου έχασε τη ζωή της η 86χρονη στην προσπάθειά της να σώσει την 8χρονη εγγονή της, την οποία κρατούσε από το χέρι.

Στον οδηγό ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το flamis.gr, κατά τη διάρκεια της σύλληψης του, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό. Ο 46χρονος φέρεται να είναι συντετριμμένος και περιορίστηκε στη σιωπή, κουνώντας το κεφάλι του, όταν ρωτήθηκε για το κόκκινο φανάρι.

Σε σχέση με το δυστύχημα, ο ίδιος δήλωσε πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, περιοριζόμενος να πει απλώς ότι πήγαινε βόλτα.