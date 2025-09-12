Πειραιάς: Φωτιές σε τρία οχήματα – Προανάκριση για το ενδεχόμενο εμπρησμού

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικές τα ξημερώματα μετά από φωτιές σε τρία οχήματα στον Πειραιά.

Η Πυροσβεστική επενέβη σε τρία σημεία του Πειραιά που απέχουν λιγότερο από μισό χιλιόμετρο το ένα από το άλλο, μεταξύ 4:00 και 4:30 τα ξημερώματα, καθώς δύο οχήματα κaι ένα δίκυκλο παραδίδονταν στις φλόγες.

Πιο συγκεκριμένα, επί της οδού Αμοργού ένα επαγγελματικό αγροτικό αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στην οδό Οριγώνης ένα ακόμη όχημα κάηκε. Περίπου στις 4.30 κάηκε και ένα δίκυκλο.

Οι φωτιές ήταν αλυσιδωτές και διενεργείται προανάκριση για το ενδεχόμενο εμπρηστικών επιθέσεων.