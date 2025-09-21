Πειραιάς: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα – Χωρίς τις αισθήσεις τους οι επιβάτες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής (21/9), όταν όχημα καρφώθηκε σε κολώνα. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους επιβάτες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής (21/9), στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, καρφώθηκε σε μια κολώνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβεστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τα δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.