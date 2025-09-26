Πέραμα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον θαλάσσιο χώρο κοντά στο πορθμείο

. Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό το πρωί της Παρασκευής (26/9) καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο πορθμείο του Περάματος.

Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που υπήρχε στην Λιμενική Αρχή του Περάματος εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ηλικίας 65-70 ετών, ο οποίος έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια η σορός διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο. Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.