Πέραμα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον θαλάσσιο χώρο κοντά στο πορθμείο
- 26 Σεπτεμβρίου 2025 23:03
Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό το πρωί της Παρασκευής (26/9) καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο πορθμείο του Περάματος.
Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που υπήρχε στην Λιμενική Αρχή του Περάματος εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ηλικίας 65-70 ετών, ο οποίος έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.
Στη συνέχεια η σορός διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο. Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.