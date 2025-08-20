Περισσός: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα για την επίθεση σε οπαδούς της ΑΕΚ

Από τη Δ.Α.Ο.Ε. εξιχνιάστηκε πλήρως το περιστατικό ληστρικής επίθεσης σε βάρος φιλάθλων της ΑΕΚ.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν επιπλέον δυο οπαδοί του Ολυμπιακού (20 και 21 ετών) που συμμετείχαν στη ληστρική επίθεση, η οποία έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 15 Αυγούστου στον Περισσό, σε βάρος δύο φιλάθλων της ΑΕΚ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και δυνάμει σχετικών παραγγελιών της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες είχαν επιτεθεί με γροθιές και χτυπήματα σε βάρος δυο φιλάθλων της ΑΕΚ, αφαιρώντας από τον έναν εξ’ αυτών μπλούζα με διακριτικά της ομάδας τους.