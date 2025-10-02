Πέτρου Ράλλη: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο σε πατίνι

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 44χρονος που επέβαινε σε πατίνι, μετά από σύγκρουση με μηχανή στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης. Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/10), στις 06:15, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.