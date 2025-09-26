Πού οφείλονται και πόσο θα διαρκέσουν οι καθυστερήσεις στο “Ελ. Βενιζέλος”

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται σε όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” από χθες, Πέμπτη. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες.

Σε υποστελέχωση και προβλήματα στον εξοπλισμό οφείλονται οι καθυστερήσεις που ξεκίνησαν από χθες, Πέμπτη (25/09), στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, και θα συνεχιστούν, άγνωστο μέχρι πότε, όπως αναφέρουν πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο NEWS 24/7.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι την καλοκαιρινή περίοδο πιέστηκαν να εξυπηρετούν 39 αντί για 28 αφίξεις ανά ώρα, με κίνδυνο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, ενώ από χθες αποφάσισαν να εξυπηρετούν μόνο το όριο ασφαλείας, που είναι δηλαδή 28 αφίξεις ανά ώρα.

Πέρα από την υποστελέχωση, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι ούτε τα συστήματα συντηρούνται ή επισκευάζονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη πτώση του ραντάρ στον λόφο Μερέντα στο Μαρκόπουλο, όπου από πέρυσι είχε ζητηθεί να γίνει η αντικατάσταση του.

Μάλιστα, κατακρίνουν το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς δεν προβλέπει εξυγίανση της κατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Οι πολίτες, πάντως, θα πρέπει, προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο, να ενημερώνονται από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία για τυχόν καθυστερήσεις στις πτήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή (26/09), ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται εξέδωσε η AEGEAN.

Όπως αναφέρει σχετικά «η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος»».

Ως συνέπεια, «σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες» καταλήγει η ανακοίνωση, με την εταιρεία να αποδίδει ευθύνη στη διαδικασία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις προχώρησε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.