Πρέβεζα: Προσάραξη σκάφους με 11 επιβαίνοντες στην Καστροσυκιά

Σκάφος που μετέφερε 11 επιβαίνοντες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή στην Κστροσυκιά Πρεβέζης. Στο σημείο έχει σπεύσει το Λιμενικό.

Ιστιοφόρο σκάφος, με 11 επιβαίνοντες, έναν Έλληνα και δέκα Ιταλούς, προσάραξε σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρεί πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ ιδιώτης δύτης κατευθύνεται για να συνδράμει στην αποκόλληση του ιστιοφόρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Την ώρα του συμβάντος επικρατούσαν ανατολικοί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.