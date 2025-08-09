Πρέβεζα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βρυσούλα

Βελτιωμένη εικόνα στο πύρινο μέτωπο στην Βρυσούλα της Πρέβεζας.

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι.

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.