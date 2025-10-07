Ελλάδα Έβρος

Προφυλακιστέοι οι 6 εκ των 13 Τούρκων υπηκόων που συνελήφθησαν στα σύνορα με 147 πιστόλια

Έξι από τους 13 Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν στον Έβρο με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή

Προφυλακιστέοι -με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή- κρίθηκαν μετά τη σημερινή απολογία τους και μέχρι τον ορισμό της δικασίμου οι έξι εκ των συνολικά 13 Τούρκων υπηκόων οι οποίοι συνελήφθησαν στις 3 Οκτωβρίου σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου έχοντας εισέλθει παράνομα στη χώρα και φέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν μετά την απόφαση της προφυλάκισης οι τρεις συνήγοροι τριών εκ των συλληφθέντων το κατηγορητήριο είναι η παράνομη είσοδος στη χώρα, η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων. Οι έξι πλέον προφυλακιστέοι ισχυρίσθηκαν πλήρη άγνοια για την ύπαρξη στις δύο βαλίτσες και σε σάκους του εν λόγω οπλισμού.

Σημειώνεται πως οι αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή και οι υπόλοιποι συλληφθέντες τους οποίους βαρύνουν οι ίδιες κατηγορίες

