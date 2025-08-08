Προσάραξη φέρι μποτ: Ελεύθερος με όρους ο καπετάνιος μετά την απολογία του

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα, μετά την απολογία του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ, το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima, στον καπετάνιο επιβλήθηκε η υποχρέωση παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα, το πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα.

Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου ολοκληρώθηκε το βράδυ μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές πως οι επιβάτες ετοιμάζονται να καταθέσουν ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε, αφού, όπως κατήγγειλαν από τις πρώτες στιγμές, δεν υπήρχε καν ενημέρωση για το τι συνέβη.