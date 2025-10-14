Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) σε ξενοδοχείο της Ρόδου, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Ρόδου, το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Λάρδου. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μυδριασμένο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Μιχάλη Σοκορέλο, το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, επρόκειτο να μεταφερθεί μετά τις 15:00 για αξονική τομογραφία.

«Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε στη Δημοκρατική, ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίστηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο το πως διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του, που βρίσκεται στο ξενοδοχείο για διακοπές.