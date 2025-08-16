Ρόδος: Μαρτυρία τραυματία από το ατύχημα στο λούνα παρκ – “Ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως”

Λεπτό προς λεπτό περιέγραψε το σοκαριστικό ατύχημα που είχε σε λούνα παρκ στη Ρόδο ένα από τα τέσσερα αγόρια που τραυματίστηκαν.

Αναστάτωση και φόβο προκάλεσε το σοκαριστικό ατύχημα, που σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν τέσσερις νεαροί εκσφενδονίστηκαν από τη θέση τους και βρέθηκαν εκτός παιχνιδιού.

Ένας από τους τραυματίες μίλησε στον ΣΚΑΪ και περιέγραψε καρέ καρέ τις στιγμές πανικού που έζησε ο ίδιος και οι φίλοι του το βράδυ της Παρασκευής (15/08).

“Ήμουν μαζί με άλλους δύο φίλους μου μέσα στο ‘ταψί’, γυρνούσε αυτό και να πω την αλήθεια, ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως έχω δει. Καθώς γυρνούσε βάζαμε πολλή δύναμη στα κάγκελα, ήμασταν καθιστοί παρ’ όλα αυτά και όπως γυρνούσε, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και ‘φύγαμε’.

Ήταν πολύ τρομακτικά, φοβήθηκα πάρα πολύ προσωπικά και για τους φίλους μου ανησύχησα“, είπε ο νεαρός, ο οποίος όπως δήλωσε φέρει τραύματα στην πλάτη, στα γόνατα και στο χέρι.

Νωρίτερα, ο δήμος Ρόδου προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, “η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, και αφετέρου σήμερα το πρωί προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της“.

Aπό την πλευρά του ο Δήμος Ρόδου αναφέρει πως ο χώρος του λούνα παρκ είναι ιδιόκτητος και δεν έχει καμία εμπλοκή.