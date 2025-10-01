Απεργία: Ηχηρό μήνυμα των εργαζομένων απέναντι στο 13ωρο της Κεραμέως

Χιλιάδες πολίτες από όλους τους κλάδους συγκεντρώθηκαν σε πλατείες του κέντρου ανταποκρινόμενοι στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργατικών σωματείων τους.

Ηχηρό μήνυμα εναντίον της καθιέρωσης της 13ωρης εργασίας έστειλαν ομοσπονδίες, συνδικάτα, σωματεία από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι, με τη συμμετοχή τους στη μεγάλη 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Ήδη από νωρίς το πρωί διαδηλωτές ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας για την απεργία, όλοι με κύριο και κοινό αίτημα την εναντίωση τους στην καθιέρωση της 13ωρης εργασίας.

NEWS 24/7 Ελευθερία Τσαλίκη

Στις 10:30 πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια και των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Κλειστοί παρέμειναν οι δρόμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης, κυρίως πέριξ του Πανεπιστημίου και του Συντάγματος.

INTIME NEWS

Το παρών στη συγκέντρωση έχει δώσει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έκανε την εξής δήλωση: “Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία. Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή”.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ EUROKINISSI

Λίγα λεπτά πριν τις 12:00, οι διαδηλωτές μεταφέρθηκαν στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων βρέθηκε στο πλάι του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ενώ ακούγονται και συνθήματα για τα Τέμπη.

Μάλιστα, στο βήμα βρέθηκε και η Ελένη Βασάρα, μητέρα της 23χρονης Αγάπης που σκοτώθηκε στα Τέμπη και Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

NEWS 24/7 Ελευθερία Τσαλίκη

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

NEWS 24/7 Ελευθερία Τσαλίκη

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (σ.σ.: απεργούν από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, όπως και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία.