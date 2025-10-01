Σε απεργιακό κλοιό η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σε πανελλαδική πανεργατική 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη (1/10) τα σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και τις συλλογικές συμβάσεις.

Hμέρα 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, κατόπιν αποφάσεων των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με απεργιακές συγκεντρώσεις να είναι προγραμματισμένες σε αρκετά σημεία της χώρας.

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ καλούν σε συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 και το ΠΑΜΕ στις 10:30 στα Προπύλαια ενώ θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συγκεντρώσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Στον Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής και των Συνδικάτων της περιοχής θα γίνει στις 10:30.

Σε άλλες περιοχές κοντά στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στη Θήβα από το Εργατικό Κέντρο Θήβας στις 10.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ στην Εύβοια, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, καλεί σε απεργιακές συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα: 10:30 – πλατεία Δικαστηρίων, στο Αλιβέρι: 10:00 – πεζόδρομος, στο Μαντούδι: 10:00 – πλατεία και στην Ιστιαία: 11:00 – πλατεία.

Στη Θεσσαλονίκη απεργιακό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 10:30 στην Καμάρα, στην Πάτρα έχει καλεστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου στις 10:30 ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα μέρη της χώρας.

Τα αιτήματα των συνδικάτων

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις αναμένεται να συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς, συγκοινωνίες κ.ά) οι οποίοι έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, μία σειρά ομοσπονδιών – μελών τους έχουν προχωρήσει σε ανάλογες αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετούς τομείς όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), τις συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές πτήσεις. Επίσης, κάλεσμα στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχει πραγματοποιηθεί και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».

«Τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει: «Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική».

Η ΑΔΕΔΥ εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά που επιβάλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Απεργία. Εικόνα αρχείου SOOC

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.

Απεργούν οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται «στα όρια των αντοχών του» λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι για 90.000 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με εξευτελιστικά ποσά που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και εργασιακή εξάντληση.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας: Όλοι στην απεργία 1η Οκτώβρη

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Την ώρα που ανακοινώνουν κέρδη που ζαλίζουν, που προχωράνε σε επενδύσεις και εξαγορές, εμάς μας καλούν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Καμία πρωτοτυπία, καμία “ελληνική κανονικότητα”! Στόχο έχουν να κάνουν πράξη “την κανονικότητα” της μέγιστης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Την κανονικότητα, δηλαδή, που επιτάσσει μόνο 11 ώρες υποχρεωτική ξεκούραση για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε.. Αυτήν που επιτάσσει 25 δις από τη φορολογία του ελληνικού λαού να δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ.

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και των υπολοίπων παραφυάδων τους. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι “κάνουμε το σταυρό μας” κάθε φορά που πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες, την ώρα που καίγεται η μισή χώρα, για να πλημμυρίσει ξανά το χειμώνα.

Αυτό ήταν και το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ. Ένα “καλάθι” γεμάτο δώρα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για εμάς τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι να λιώσουμε. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, παρά τα περίτεχνα βαφτίσια: “Δίκαιη Εργασία για Όλους” – “Απλοποίηση της Νομοθεσίας” – “Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη”. Προβλέποντας τις 13 ώρες συνεχόμενη δουλειά σε έναν εργοδότη, τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο 12μηνου, τις υπερωρίες στους εκ περιτροπής, το σπάσιμο της καλοκαιρινής άδειας σε 4 μέρη και τις Fasttrack προσλήψεις- απολύσεις μέχρι και ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Κατοχυρώνουν, λένε, το δικαίωμα του εργαζόμενου να συμπληρώνει το εισόδημά του, να επιλέγει το μοντέλο απασχόλησης που τον εξυπηρετεί. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας μας πουν και κάτι καινούριο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία: Από τη μια να κυνηγάμε την υπερωρία, γιατί ο μισθός δε φτάνει, γιατί το budget των καταστημάτων δεν προβλέπει 8ωρους και από την άλλη δουλειά έως και πάνω από 12 ώρες με σπαστά, 6ημερα-7ημερα, με όλες τις Κυριακές μέσα, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, πάντα με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Πάρτε και διαλέξτε…

Ας πάνε να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα αν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 εβδομάδες το χρόνο, που μαζί με τη μεταφορά από και προς την εργασία, λείπουν τουλάχιστον 15 ώρες από το σπίτι τους! Να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες πόσες ώρες μπορούν να αντέξουν το κουβάλημα, χωρίς να τραυματιστούν, τους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα πόσες ώρες μπορούν να τρέχουν από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσουν κάτω.

Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πείθουν κανέναν! Αν νοιάζονται για το εισόδημα μας, να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και το στεγαστικό και ας αφήσουν τα περί ρήτρας μη απόλυσης όσων δε δεχτούν το 13ωρο. Λες και οι εργοδότες υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν τις απολύσεις, λες και διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους υπαλλήλους τους. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ‘συναίνεση του εργαζόμενου’ που διατυμπανίζουν, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλά μας ανακοινώνεται ότι θα δουλέψουμε 10ωρα, το πότε και αν θα πάρουμε την άδεια μας.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Μπαίνουμε μπροστά, σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο για την προετοιμασία της απεργίας στην 1η Οκτώβρη. Με την ανακοίνωση μας στο χέρι οργανώνουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδείες να φτάσει παντού το κάλεσμά μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, έχουμε την δύναμη να πετάξουμε αυτό το νομοσχέδιο στα σκουπίδια. Έχουμε τη δύναμη να αποσπάσουμε ουσιαστικές κατακτήσεις, να δουλεύουμε και να ζούμε με βάση της δυνατότητες της εποχής και όχι στο μεσαίωνα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Απαγόρευση του σπαστού, του 6ημερου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της Κυριακής Αργίας.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και νομιμοποιούν τις ευέλικτες και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου 2012 – 2023.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Nick Paleologos / SOOC

Απεργεί και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας

“Η κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση, στο τέλος του καλοκαιριού, το νομοσχέδιο με τον παραπλανητικό τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα, την αυξομείωση του χρόνου εργασίας εντός της εβδομάδας, τις συμβάσεις εργασίας δύο ημερών, τη δυνατότητα κατάτμησης της καλοκαιρινής αδείας και συνολικότερα εντείνει την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έβαλε κατά του 8ώρου.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, καθώς – όπως έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια – κάθε επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποτέλεσε προπομπό για αντίστοιχη επίθεση και στα δικαιώματα των εργαζομένων στον κρατικό τομέα.

Επίσης, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αντικειμενικά επιδρούν στην ίδια τη ζωή κάθε οικογένειας, όταν κάποιο ή κάποια από τα μέλη της (σύζυγοι, παιδιά) εργάζονται με τέτοιους όρους.

Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά.

Στεκόμαστε απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό, απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις ανάγκες μας! Δεν ανεχόμαστε στο βωμό των κερδών των λίγων να θυσιάζεται κάθε δικαίωμα και ανάγκη των εργαζομένων.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία θα είναι και μια ηχηρή απάντηση στην πεισματική άρνηση της κυβέρνησης για την επαναχορήγηση του 13ου – 14ου μισθού και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, που αποτελούν έναν ακόμη εμπαιγμό!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47) ΣΤΙΣ 10.00″

Απεργεί και ο κόσμος του θεάματος

Ανακοίνωση συμμετοχής στην 24ωρη απεργία εξέδωσε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) τονίζοντας:

“Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ο κλάδος μας, μαζί με πολλούς ακόμα κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε κηρύξει απεργία απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο που έφερε το Υπ. Εργασίας και η Υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Η προσπάθεια ελαστικοποίησης και αποξήλωσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων γίνονται για άλλη μια φορά κύρια προστάγματα της κυβέρνησης. Μας δείχνουν για άλλη μια φορά πως μας θεωρούν μηχανές παραγωγής και κατά συνέπεια, πλήρως αναλώσιμους.

Η πανελλαδική πανεργατική απεργία είναι το πιο κατάλληλο μέσο για να δείξουμε πως το 13ωρο δεν είναι απλά μη βιώσιμο, είναι μη ανεκτό.

Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα πως η αύξηση των ημερήσιων ωρών εργασίας αυξάνει την καταπόνηση των εργαζομένων, με συνέπεια να επιφέρει δυσμενέστερες συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περισσότερα εργατικά ατυχήματα. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον δικό μας κλάδο, οι ελλείψεις που ήδη δυσχεραίνουν την εργασία μας, μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για επικαιροποίηση του πλαισίου ασφαλούς λειτουργίας των χώρων θεάματος ακροάματος.

Επιπλέον, με βάση το σχεδίου νόμου της Υπουργού εργασίας, Νίκης Κεραμέως, διαπιστώνουμε την πλήρη έλλειψη των επαγγελμάτων θεάματος ακροάματος, με το πλήθος των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στα θέατρα, στα οπτικοακουστικά γυρίσματα, στο χορό, στη μουσική και εν γένει στην τέχνη και τον πολιτισμό, να διαμοιράζεται μεταξύ διάφορων κατηγοριών, οι οποίες ως επί το πλείστον ανήκουν στην κατηγορία Γ (στη πιο χαμηλή κατηγορία).

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο μέτρα που αφορούν την θέσπιση του 13ωρου όμως. Διευκολύνει την εκ περιτροπής εργασία και τις υπερωρίες στη μερική απασχόληση, θεσπίζει την σπαστή άδεια, και δίνει άλλο ένα όπλο στα χέρια των εργοδοτών, διευκολύνοντας την απόλυση εργαζομένου.

Επειδή λοιπόν η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας δεν είναι αυτονόητη, όπως θα έπρεπε κανονικά να είναι το οκτάωρο, διεκδικούμε:

Άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού

Αύξηση των μισθών και συντάξεων, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που βιώνουμε

Προστασία του κατοχυρωμένου 8ωρου, θεσμοθέτηση 5ήμερου, 7ωρου, 35ωρου

Εκσυγχρονισμένο πλαίσιο και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στο θέματα ακρόαμα. Ένταξη στα ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Μείωση τιμών στα βασικά αγαθά διαβίωσης

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και στους συνταξιούχους.

Καλούμε όλους και όλες 1η Οκτωβρίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00 και στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα”.

Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, Λεωφορεία, Τρένα

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09.00 έως τις 21.00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από τις 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ενωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09.00 το πρωί έως 17.00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ).

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.