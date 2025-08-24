Σε εξέλιξη η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Πού υπάρχει κίνηση

Ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, με αποτέλεσμα να σημειώνεται κίνηση στις Εθνικές Οδούς. Ποια σημεία είναι στο “κόκκινο”.

Σήμερα, Κυριακή (24/8), επιστρέφει η πλειονότητα των αδειούχων από τις διακοπές με αποτέλεσμα από νωρίς το μεσημέρι να παρατηρούνται τα πρώτα προβλήματα στις εθνικές οδούς.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα, κίνηση σημειώνεται στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα ενώ οι οδηγοί έχουν σχηματίσει ουρές από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα συναντάται στα διόδια, τόσο της Ελευσίνας όσο και των Αφιδνών.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς τα πλοία φτάνουν γεμάτα από εκδρομείς που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.