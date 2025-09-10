Σεξουαλική παρενόχληση 22χρονης σε λεωφορείο στην Αθήνα – Ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 22χρονη κοπέλα μέσα σε λεωφορείο στην Αθήνα όταν ένας 52χρονος της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Σεξουαλική παρενόχληση δέχτηκε μία 22χρονη μέσα σε λεωφορείο το πρωί της Κυριακής (7/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι όταν ένας 52χρονος άρχισε να θωπεύει την νεαρή κοπέλα.

Ο οδηγός άκουσε κάποιες φωνές, σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει και η 22χρονη του υπέδειξε τον άνδρα που της επιτέθηκε. Τότε ο οδηγός έκλεισε τις πόρτες και εγκλώβισε τον 52χρονο έως ότου ήρθε η αστυνομία για να τον συλλάβει.

Σημειώνεται πως παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε την ίδια μέρα στο τρόλεϊ με αριθμό 11 όταν ένας 30χρονος προχώρησε σε τέτοιους είδους πράξεις σε βάρος μιας 36χρονης.