Σεξουαλική παρενόχληση 22χρονης σε λεωφορείο στην Αθήνα – Ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστη

Σεξουαλική παρενόχληση 22χρονης σε λεωφορείο στην Αθήνα – Ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστηΔιαβάζεται σε 1'
Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 22χρονη κοπέλα μέσα σε λεωφορείο στην Αθήνα όταν ένας 52χρονος της επιτέθηκε σεξουαλικά.
- 10 Σεπτεμβρίου 2025 15:25
Σεξουαλική παρενόχληση δέχτηκε μία 22χρονη μέσα σε λεωφορείο το πρωί της Κυριακής (7/9).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι όταν ένας 52χρονος άρχισε να θωπεύει την νεαρή κοπέλα.
Ο οδηγός άκουσε κάποιες φωνές, σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει και η 22χρονη του υπέδειξε τον άνδρα που της επιτέθηκε. Τότε ο οδηγός έκλεισε τις πόρτες και εγκλώβισε τον 52χρονο έως ότου ήρθε η αστυνομία για να τον συλλάβει.
Σημειώνεται πως παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε την ίδια μέρα στο τρόλεϊ με αριθμό 11 όταν ένας 30χρονος προχώρησε σε τέτοιους είδους πράξεις σε βάρος μιας 36χρονης.