Συγκέντρωση Ουκρανών στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, δεκάδες μέλη της κοινότητας που ζουν στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος.

Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησαν σήμερα μέλη της ουκρανικής κοινότητας που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Αφορμή για τη συγκέντρωση αποτέλεσε η εθνική επέτειος της Ουκρανίας, η Ημέρα της Ανεξαρτησίας, η οποία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό ειδικά φέτος, λόγω της δύσκολης συγκυρίας που βιώνει η χώρα τους.

Ουκρανοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά έδωσαν δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση, κρατώντας στα χέρια τους σημαίες της Ουκρανίας, αλλά και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας έτσι να υπογραμμίσουν τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης που ενώνουν τους λαούς. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς τα μηνύματα που κυριάρχησαν είχαν διπλό χαρακτήρα: από τη μία τον εορτασμό της ανεξαρτησίας της πατρίδας τους, και από την άλλη την καταγγελία της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Με συνθήματα, πανό και τραγούδια, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αμετακίνητη θέλησή τους να δουν την Ουκρανία ελεύθερη, ανεξάρτητη και ειρηνική.

Ημέρα Ανεξαρτησίας: Φωτογραφίες από την συγκέντρωση Ουκρανών στο Σύνταγμα

INTIME

