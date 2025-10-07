Σύγκρουση δύο ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων – Πού υπάρχει κίνηση

Σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων. LIVE χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

Τροχαίο με δύο οχήματα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (07/10) στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα από το ύψος της οδού Κατεχάκη, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισού, όπως, επίσης, και στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και ΒασιλέωςΚωνσταντίνου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ περισσότερα για το πού υπάρχει κίνηση μπορείτε να δείτε παρακάτω:

