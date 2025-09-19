Συμπλοκή ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον-Τραυμάτισαν 13χρονη στο πρόσωπο

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ομάδα ανηλίκων μόλις σχόλασαν ήρθαν σε συμπλοκή έξω από το σχολείο με αποτέλεσμα μία 13χρονη μαθήτρια να δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο και να τραυματιστεί ελαφρά

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων αυτή την φορά το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9) έξω από το 9ο Γυμνάσιο στο Ίλιον.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ομάδα ανηλίκων μόλις σχόλασαν, ήρθαν σε συμπλοκή έξω από το σχολείο, με αποτέλεσμα μία 13χρονη μαθήτρια να δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο και να τραυματιστεί ελαφρά.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για να ταυτοποιηθούν όσοι συμμετείχαν στο επεισόδιο.