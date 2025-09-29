Συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Λένορμαν – 14 προσαγωγές

Συμπλοκή οπαδών στη Λένορμαν χωρίς τραυματισμούς. 14 προσαγωγές.

Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Δευτέρας (29/9), στην οδό Λένορμαν, όπου έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ οπαδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 άτομα επιτέθηκαν σε 3 Ι.Χ. στα οποία επέβαιναν 11 άτομα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, όπου οι δύο ομάδες ανθρώπων συνεπλάκησαν χωρίς τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 14 προσαγωγές.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, ωστόσο δεν αποκλείεται να γίνει ανάληψη από το τμήμα αθλητικής βίας της ΓΑΔΑ.