Συναγερμός για εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι

Συναγερμός για εξαφάνιση 47χρονης από το ΚαπανδρίτιΔιαβάζεται σε 1'
Τα ίχνη της 47χρονης χάθηκαν την 1η Αυγούστου από το Καπανδρίτι. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.
- 11 Αυγούστου 2025 16:27
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι. Πρόκειται για την Ευθυμία Αθανασάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή την 1η Αυγούστου.
Η γυναίκα είναι αδύνατη, έχει ύψος 1.72, καστανά μάτια και κόκκινα μαλλιά.
Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινονήσει με τις Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017.
Σημειώνεται πως την ημέρα που εξαφανίστηκε η 47χρονη είχε μαζί της και τον σκύλο της που ακούει στο όνομα Μαρσέλ.