Συναγερμός για εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι

Τα ίχνη της 47χρονης χάθηκαν την 1η Αυγούστου από το Καπανδρίτι. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονης από το Καπανδρίτι. Πρόκειται για την Ευθυμία Αθανασάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή την 1η Αυγούστου.

Η γυναίκα είναι αδύνατη, έχει ύψος 1.72, καστανά μάτια και κόκκινα μαλλιά.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινονήσει με τις Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017.

Σημειώνεται πως την ημέρα που εξαφανίστηκε η 47χρονη είχε μαζί της και τον σκύλο της που ακούει στο όνομα Μαρσέλ.