Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου από τα Μελίσσια

Τα ίχνη του 17χρονου χάθηκαν το Σάββατο (26/07) από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 17χρονου Νεκτάριου Π., τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Σάββατο (26/07) από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/08/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης – Νεκτάριος Π., έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.