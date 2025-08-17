Συναγερμός για την εξαφάνιση 37χρονου από τα Άνω Λιόσια

Τα ίχνη του 37χρονου χάθηκαν την Τρίτη (12/08) από Νοσοκομείο από την περιοχή των Άνω Λιοσίων. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 37χρονου Ιωάννη Βικτωρίδη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη (12/08) από Νοσοκομείο από την περιοχή των Άνω Λιοσίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 16/ 08/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ιωάννη Βικτωρίδη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιωάννης Βικτωρίδης έχει ύψος 1, 71 μ., είναι αδύνατος, έχει ξυρισμένα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα, τζιν παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.