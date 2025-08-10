Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα

Τα ίχνη της 52χρονης χάθηκαν το πρωί του Σαββάτου από την περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 52χρονης Θεοδώρας Σεφέρη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί του Σαββάτου από την περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 10/08/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63μ., έχει καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα με κεράσια, μακρύ λινό μπλε παντελόνι με άσπρες ρίγες, μπεζ σανδάλια και μαύρη τσάντα ώμου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.