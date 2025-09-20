Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα τον αρχών για τον εντοπισμό δύο 14χρονων τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών. Συγκεκριμένα, από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου αγνοούνται δύο 14χρονοι, ιρακινής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο.

Πρόκειται για τον Μοχαμάντ Λάνο και τον Μαγλούντ Σαρντάρ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 20 Σεπτεμβρίου και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο Μοχαμάντ Λάνο είναι 14 ετών, αδύνατος, με καστανά μαλλιά και μάτια και ύψος 1,65 μ.. Ο Μαγλούντ Σαρντάρ είναι επίσης 14 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. ενώ είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσαν κατά την εξαφάνιση.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.