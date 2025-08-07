Συναγερμός στο Λιμενικό – Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην Αρτέμιδα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας. Έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το πρωί της Πέμπτης (7/8) καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45- 50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.