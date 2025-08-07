Συναγερμός στο Λιμενικό – Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην Αρτέμιδα

Συναγερμός στο Λιμενικό – Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην ΑρτέμιδαΔιαβάζεται σε 1'
Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας. Έφερε ρουχισμό και υποδήματα.
07 Αυγούστου 2025
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το πρωί της Πέμπτης (7/8) καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.
Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45- 50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.
Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.