Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Τηλεφώνημα για βόμβα σε κατάστημα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές σήμερα, Κυριακή (14/9), έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κατάστημα στην οδό Σεβαστουπόλεως, στους Αμπελόκηπους.

Ο άγνωστος που κάλεσε έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι τα μεσάνυχτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία. Οι εκτροπές αφορούσαν την οδό Σεβαστουπόλεως, από την Κορινθίας έως την Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, καθώς και την οδό Αρκαδίας από τη Λεωφόρο Μεσογείων.