Συνελήφθη νεαρός για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας έξω από παιδικό σταθμό

Ο δράστης στεκόταν έξω από παιδικό σταθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτοικανοποιούνταν μέχρι που έγινε αντιληπτός και κλήθηκε η Αστυνομία.

Συνελήφθη στο πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια ένας 36χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος κατελήφθη επί της οδού Σμύρνης, έξω από τον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό να έχει βγάλει σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα και να αυτοικανοποιείται.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία γυναίκα η οποία κάλεσε την Άμεση Δράση, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον δράστη λίγο πιο κάτω και τον συνέλαβαν, ενώ οδηγήθηκε στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας που σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.