Συνελήφθησαν ανήλικες για bullying σε 13χρονη μαθήτρια Γυμνασίου στην Πάτρα

Οι κατηγορούμενες μπροστά σε Γυμνάσιο εξανάγκασαν το θύμα να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια και βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

Συνελήφθησαν την Τρίτη το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 15,14,14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή κι εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, οι τέσσερις κατηγορούμενες ανήλικες, την Δευτέρα το μεσημέρι, προσέγγισαν 13χρονη, μπροστά σε Γυμνάσιο και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.