Συνελήφθησαν ανήλικοι ληστές διανομέων σε Άλιμο και Αργυρούπολη

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που διέπρατταν ληστείες με την απειλή όπλου σε βάρος διανομέων σε Άλιμο και Αργυρούπολη.

Συνελήφθησαν, σε Αργυρούπολη και Άλιμο, τρεις νεαροί, δύο ημεδαποί, ηλικίας 16 και 19 ετών καθώς και ένας 15χρονός αλλοδαπός κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπρόσθετα συνελήφθησαν και δύο γονείς των ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης ληστειών σε βάρος διανομέων φαγητού σε Άλιμο και Αργυρούπολη, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Αλίμου, οι οποίοι μετά από προανάκριση και συλλογής πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους τρεις νεαρούς ως δράστες.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι τρεις νεαροί κατά τον τελευταίο μήνα και κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, προέβαιναν σε παραγγελία φαγητού μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με προορισμό τοποθεσίες σε Άλιμο και Αργυρούπολη και κατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες ή κράνη.

Εκεί με την απειλή όπλου τους ακινητοποιούσαν, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζή. Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις παραγγελίες φαγητού, 12 αμπούλες αεροβόλου όπλου, ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση ληστειών καθώς και δελτίο ταυτότητας και άδεια ικανότητας οδήγησης ημεδαπού τα οποία απασχολούν ως κλεμμένα.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι τρεις νεαροί διέπραξαν τρεις ληστείες σε βάρος διανομέων κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε Άλιμο και Αργυρούπολη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.