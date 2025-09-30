Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας – Λήστευαν οδηγούς φορτηγών στη Βαρυμπόμπη

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς να επιβαίνουν στο «επιχειρησιακό» όχημα της συμμορίας και κλήθηκαν σε έλεγχο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, απογευματινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (24/09), στην Κηφισιά, δύο άτομα, ηλικίας 26 και 29 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Επιπλέον, ο 29χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς να επιβαίνουν στο «επιχειρησιακό» όχημα της συμμορίας και κλήθηκαν σε έλεγχο.

Ο 29χρονος οδηγός, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, όμως οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και σε παρακείμενο σημείο ακινητοποίησαν το όχημα και τα δύο άτομα συνελήφθησαν.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, με σκοπό την τέλεση κλοπών και ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν με το επιχειρησιακό τους όχημα και εντόπιζαν φορτηγά, κυρίως με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, σε σημεία στάθμευσης και ανεφοδιασμού καυσίμων στην περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των φορτηγών, από όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση τα μέλη της συμμορίας δε δίστασαν να ασκήσουν σωματική βία σε βάρος επαγγελματία οδηγού, προκειμένου να του αφαιρέσουν δύο κινητά τηλέφωνα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.