Σύζυγος Βαλυράκη: “Ήξεραν ποιον χτυπούσαν! Ήταν σφαγιασμένος”

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, που πέθανε ενώ ψάρευε ανοιχτά της Εύβοιας τον Ιανουάριο του 2021, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο, λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι “ήξεραν ποιον χτυπούσαν”.

Με την κατάθεση της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη ξεκίνησε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ενώ ψάρευε ανοιχτά της Εύβοιας τον Ιανουάριο του 2021.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα συγγενείς και φίλοι, όπως η Γεωργία Κρητικού – Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα καθώς ήταν φίλος του πρώην υπουργού, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης.

Η Ασημίνα Παπαθεοδώρου αναφερόμενη στο σύζυγό της μίλησε για ένα “πατριώτη” ο οποίος δολοφονήθηκε από τους κατηγορούμενους. “Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Εδώ δεν έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει κάνει δύο επιτυχείς αποδράσεις από φύλακες Αλκατράζ, που έχει διοικήσει τη χώρα, να λέμε ότι έπεσε από το βάρκα και να μιλάμε για προπέλες…” σχολίασε η μάρτυρας αναφορικά με τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.

“Ο χρόνος μου είναι πέντε χρόνια παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου του 2021” είπε στο δικαστήριο, περιγράφοντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες της να εντοπίσει τον Σήφη Βαλυράκη όταν εκείνος δεν επέστρεψε στο σπίτι του από το ψάρεμα. “Το πολύ μεγάλο μαρτύριο αρχίζει ότι σκοτεινιάζει και τα ελικόπτερα αρχίζουν τις έρευνες. Έψαχναν αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν αλλού και 19:30 λαμβάνω τηλεφώνημα από τον κουμπάρο μου που είχε βρει δύτες οι οποίοι δρούσαν ανεξάρτητα και μου λέει “τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος”” κατάθεσε, εξηγώντας πως “ήταν σαν 50 ετών, γυμναζόταν, είχε πειθαρχία και ήταν υγιέστατος”.

Μάρτυρας: Τον σφάξαν κύριε πρόεδρε, πρέπει να σας τα πω! Εγώ δεν τον είδα, δεν με άφησαν να προσεγγίσω γιατί ήμουν σε σοκ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό με παγώνει. Χωρίς να έχω την Πολιτεία δίπλα μου, να ψάχνω μόνη μου, τα βρήκα όλα μόνη μου… έχω γίνει ντετέκτιβ στην Ερέτρια. Και ντρέπομαι πάρα πολύ που η υπεράσπιση λέει ότι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι! Τι να πω εγώ και η οικογένεια μου; Τι να πω; Είναι δύο άνθρωποι διάφανοι για εμένα. Ντροπή!

Πρόεδρος: Τους γνωρίζατε τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Πότε. Εμείς στην Ερέτρια ήμασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι.. ούτε τους ξέραμε… αυτοί μας ήξεραν όλοι μας ήξεραν. Ήξεραν ποιον χτυπούσαν! Έκαναν κύκλους γύρω και στη μέση ήταν το βαρκάκι του Σήφη. Δεν έχασα εγώ μόνο τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα…

«Ήταν σφαγιασμός»

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι κατηγορούμενοι ήταν εκείνοι που τον προκάλεσαν. “Τον κύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα και δεν έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ο Σήφης δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν…” ανέφερε και εξήγησε: “Η πεποίθησή μου από τις περιγραφές των συγγενών μου ως προς τα τραύματα είναι ότι ήταν σφαγιασμός… δεν έγινε τυχαία στα βράχια ή -και μην το ξανακούσω- σε προπέλα που θα τον είχε κάνει κύμα. Από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ειδικά τη δεύτερη που περιγράφει τα όργανα και ήταν το γάντζο, το μαχαίρι και τα υδροπτερύγια του σκάφους τους”.

Ερωτώμενη από τον εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας, Κ. Παπαδάκη, η Ασημίνα Παπαθεοδώρου περιέγραψε τους κατηγορουμένους ως “δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους”, καθώς “είναι χρυσαυγίτες, όπως γράφτηκε, και ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια, ψαράδες ψαροντουφεκαδες.. είναι άνθρωποι περίεργοι. Το μένος των χρυσαυγιτών είναι περίεργο”.

Ανάφερε δε πως υπήρξε μία γενικότερη προσπάθεια να μην ευδοκιμήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως είπε, “ο αυτόπτης μάρτυρας είχε κάνει προσπάθεια να προσεγγίσει τον τότε δικηγόρο μου για να του πει όσα είδε και εκείνος δεν μου είπε τίποτα. Ο δικηγόρος είχε σχέσεις με το λιμενικό και ήθελε να πάει μαλακά το έγκλημα για αυτό και τον απομάκρυνα…”, ενώ σε άλλο σημείο είπε πως “είχαν διαδώσει παντού ότι ήταν ατύχημα και πως ο Βαλυράκης ζαλίστηκε και κουτούλησε μέχρι που καταγράφτηκε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα”. Μάλιστα, όπως είπε τόσο ο αυτόπτης μάρτυρας όσο και ο δεύτερος μάρτυρας δέχθηκαν όχι μόνο φραστικές, επιθέσεις.