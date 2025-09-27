Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός “καρφώθηκε” σε βιτρίνα – Στις φλόγες το αυτοκίνητο

Στη βιτρίνα καταστήματος προσέκρουσε αυτοκίνητο τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, σώος ο οδηγός.

Ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (26/09) στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως, με συνέπεια αρχικά να «καρφωθεί» και να γκρεμίσει βιτρίνα καταστήματος.

Στην προσπάθειά του να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να τυλίγεται εν κινήσει στις φλόγες, με τον ίδιο να γλιτώνει την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν σοκαριστικός. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», είπε στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής.

Ο οδηγός ηλικίας περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.