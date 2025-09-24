Σουφλί: Ανήλικος οδηγός προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και έπεσε σε αυτοκίνητο

Συνελήφθη ανήλικος για επικίνδυνη οδήγηση στο Σουφλί, το όχημα του οποίου ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν την Τρίτη (23/09) αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος με τρόπο επικίνδυνο.

Στη συνέχεια, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικισμό της περιοχής και διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες και τα αίτια της υπόθεσης.