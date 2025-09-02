Στη φυλακή το “δεξί χέρι” του Έντικ

Ο 36χρονος κατηγορούμενος ως φερόμενος συνεργάτης του καταζητούμενου «Έντικ», συνελήφθη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο κατηγορούμενος που του έχει αποδοθεί ο ρόλος του στενού συνεργάτη του κακοποιού «Έντικ», ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι. Ο 36χρονος απολογήθηκε ενώπιον του τακτικού ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση αλλά και τη γνωρισμόα του με τον «Έντικ».

Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού ότι η εμπλοκή του στη υπόθεση είναι προϊόν ιδιωτικής διαφοράς που έχει ήδη με τρίτο πρόσωπο, το οποίο όπως είπε προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του περί εκβιασμού.

Ο πλέον προφυλακιστέος κατηγορούμενος βαριές κακουργηματικές πράξεις συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, καθώς εμφανίζεται να προχωρούσε σε ξυλοδαρμούς μελών ανταγωνιστικών ως προς των «Έντικ» ομάδων αλλά και σε εκβιασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της οποίας φέρεται να ενεργούσε ο 35χρονος, οι αρχές ερευνούν από τον περασμένο Μάρτιο 15 άτομα τα οποία έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για σειρά πράξεων σε υποθέσεις εκβιασμών και επιθέσεων εντος σωφρονιστικών καταστημάτων.