Στην γραμμή εκκίνησης το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου

Πρόκειται για μια έκταση πλέον των 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.

Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το μεγάλο έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 320,00 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 258,06 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1,00% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Το Υποέργο 3 «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαληρικό Όρμο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία 2021-2027», Ταμείο Συνοχής, και η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. H σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 353.763.963,94€.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης αφορά στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ».

Θα είναι ένα πάρκο – πρότυπο, ένα έργο που θα συνδυάζει την οικολογία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονου, βιώσιμου μητροπολιτικού κέντρου.

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.