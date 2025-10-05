Στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Αγίας Παρασκευής οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της.

Στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν, το πρωί της Κυριακής (5/10), η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον πρώην σύντροφό της μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Τα αίτια της διένεξης του ζευγαριού δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο το πρώην ζευγάρι φέρεται να πήγε με περιπολικό στο τμήμα μετά από κλήση της ηθοποιού.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στο σπίτι τους στα Βριλήσσια και στη συνέχεια μετέβησαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής για να λύσουν τις διαφορές τους, όπου και καταθέτουν αυτή τη στιγμή.

Σημειώνεται πως, στο ΑΤ της Αγίας Παρασκευής λειτουργεί Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας.