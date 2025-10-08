Τατόι: Αγωνία για την κατάσταση των πιλότων μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Πτώση διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους σημειώθηκε στο Τατόι, το πρωί της Τετάρτης (08/10). Στο νοσοκομείο οι δύο πιλότοι. H ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το συμβάν στην αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, όπου ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ένας τροχός του αεροσκάφους έσπασε με αποτέλεσμα την πτώση του.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, που παρελήφθησαν από ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, έχοντας τις αισθήσεις τους. Αυτή την ώρα -όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας- υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του ενός πιλότου θεωρείται κρίσιμη.

Σημειώνεται πως, επρόκειτο για προγραμματισμένη πτήση συντήρησης, με πλήρωμα δύο χειριστές, χωρίς εκπαιδευόμενο.

To σημείο έχει αποκλειστεί και στρατιωτικά οχήματα περιφρουρούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αναμένεται να ελεγχθούν από πραγματογνώμονες.

Το αεροσκάφος ήταν διθέσιο P2002-JF Tecnam, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο, το οποίο και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων. Τα εν λόγω αεροσκάφη ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Εικόνες και βίντεο από το σημείο

