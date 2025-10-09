Τατόι: Τα σενάρια για την πτώση του αεροσκάφους – Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος στο Τατόι αναζητά η Πολεμική Αεροπορία. Τα δύο πιθανά σενάρια και η κατάσταση της υγείας των εκπαιδευτών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (08/10) στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας, έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι ενώ τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΑ, το αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου. Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί και πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους

Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό

Στο ΓΝΑ οι δύο χειριστές: Ο ένας με κατάγματα στα άκρα και ο άλλος με χτύπημα στο κεφάλι

Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις, εργαστηριακές και απεικονιστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο φέρει κατάγματα στα άκρα και ο άλλος φέρει χτύπημα στο κεφάλι και παρακολουθείται από τους αρμόδιους γιατρούς.

Θα παραμείνουν και οι δύο για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο για παρακολούθηση από τους γιατρούς, αλλά και για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφάλειας πτήσεων μετά από πτώση με αεροσκάφος.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, που βρίσκεται σε προγραμματισμένη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ, διαρκώς ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών αλλά και για τις εξετάσεις που γίνονται σε αυτούς.