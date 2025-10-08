Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Αγωνία για την κατάσταση των δύο πιλότων, που επέβαιναν στο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο κατέπεσε το Τατόι το πρωί της Τετάρτης (08/10).

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος που σημειώθηκε στηναεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, έρχονται στο φως έπειτα από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, όταν ένας τροχός του αεροσκάφους έσπασε με αποτέλεσμα την πτώση του.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ αναφέρει πως το αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου.

Επιβάτες ήταν δύο χειριστές, έμπειροι πιλότοι, ενώ δεν υπήρχε εκπαιδευόμενος.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, έχοντας τις αισθήσεις τους. Αυτή την ώρα -όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας- υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του ενός πιλότου θεωρείται πιο σοβαρή.

Στρατιωτικά οχήματα περιφρουρούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αναμένεται να ελεγχθούν από πραγματογνώμονες.

Πτώση διθέσιου, εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, στο αεροδρόμιο του Τατοΐου ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Εικόνες και βίντεο από το σημείο

