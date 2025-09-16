Ταύρος: Εντοπίστηκαν οπές σε τζάμια της Εφορίας – Τι ερευνούν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Τρίτης (16/09), όταν ο διευθυντής της Εφορίας στον Ταύρο εντόπισε δύο τρύπες σε τζάμια της Εφορίας.

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η καταγγελία από τον προϊστάμενο της Εφορίας στον Ταύρο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε οπές σε δύο τζαμαρίες στο κτίριο της Εφορίας.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ), επί της οδού Σμύρνης 23 και, Κυδωνίων στον Ταύρο, όταν ο προϊστάμενος παρατήρησε τρύπες σε δύο τζάμια, άγνωστο, μέχρι στιγμής, πώς δημιουργήθηκαν, καθώς στο σημείο δεν βρέθηκαν βολίδες.

Η μία οπή βρίσκεται σε παράθυρο πρώτου ορόφου στην πλευρά της οδού Σμύρνης, ενώ η δεύτερη από την πλευρά της Πειραιώς.

Ως προς το χρονικό πλαίσιο του συμβάντος, σημειώνεται πως δεδομένου ότι η υπηρεσία έκλεισε χθες το απόγευμα, στις 7.30 και άνοιξε σήμερα το πρωί, στις 9:30, υπολογίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε.