Τέμπη: Αίτημα συγγενών των θυμάτων στον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης ζητούν, με αίτημά τους, στον Άρειο Πάγο, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Νέο υπόμνημα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο 85 συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητώντας να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης.

Πιο συγκεκριμένα, 85 συγγενείς κατέθεσαν κοινό υπόμνημα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει και πάλι η έρευνα, καθώς οι χειρισμοί από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και στη συνέχεια η διαδικασία που ακολούθησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας, οδήγησαν στη μη εξέταση κρίσιμων εγγράφων.

Με το συγκεκριμένο αίτημα συνολικά 85 συγγενείς ζητούν να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία, η οποία καταγγέλλουν πως έκλεισε «με συνοπτικές διαδικασίες», ενώ θέτουν ζήτημα εκταφής σορών.

Το εν λόγω υπόμνημα επιχείρησαν να καταθέσουν και την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα, ωστόσο οι δικαστικές αρχές δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.

Η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας