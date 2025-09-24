Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Νέο αίτημα εκταφής του γιου του κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος τονίζει πως η άρνηση “υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών”.

Με νέες ενέργειες, αυτή τη φορά ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, ύστερα και από τις ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου περί αναρμοδιότητας του για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, «απαντά» ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στη σύγκρουση των τρένων.

Ο Παύλος Ασλανίδης, όπως έχει ήδη αναφέρει το NEWS247, έχει προσφύγει στο παρελθόν τόσο στον ανακριτή όσο και στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την εκταφή του γιου του προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ωστόσο οι απαντήσεις που πήρε ήταν απορριπτικές με αποτέλεσμα την εμπλοκή του Αρείου Πάγου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ωστόσο μέσω Δελτίο Τύπου δήλωσε αναρμόδιο, επισημαίνοντας: «αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι … ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων».

Σήμερα, Τετάρτη (24/09) μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ο Π. Αλσανίδης κατέθεσε νέα αίτηση ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η δικογραφία των Τεμπών. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ζητείται η επιστροφή της δικογραφίας στο στάδιο της ανάκρισης και η εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ, που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία εξ αυτών. Επίσης, ζητείται να διενεργηθούν «οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

Τι αναφέρεται στην αίτηση

Ο Π. Αλσανίδης επισημαίνει στην αίτησή του ότι «η αιτούμενη ανακριτική πράξη είναι απολύτως αναγκαία για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του υιού μου, αφού δεν έλαβαν χώραν οι δέουσες εξετάσεις, ειμή μόνο ταυτοποίηση DNA τριών εκ των οκτώ τεμαχίων του σώματος του νεκρού υιού μου, που ετέθησαν στο φέρετρο».

Τονίζει δε ότι «είναι ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο Εφέτης Ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωσή του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα».

Τέλος, ο Π. Αλσανίδης αναφέρει πως δεν τίθεται ζήτημα σοβαρής καθυστέρησης των διαδικασιών αφού η επιστροφή της δικογραφίας στον Εφέτη Ανακριτή, δεν πρόκειται να διαρκέσει άνω των 30 ημερών, αναφέροντας πως η μέχρι σήμερα άρνηση διενέργειας της αιτούμενης ανακριτικής πράξης «υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και συνακολούθως την Ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αφού δεν συνοδεύεται από σοβαρά επιχειρήματα και αιτιολογείται ανεπαρκώς με προσφυγή στα περιβόητα τρία βίντεο, μολονότι σε όλα τα αιτήματά μου ουδεμία αναφορά υπάρχει σε παράνομα ή νόμιμα φορτία χημικών ουσιών, αλλά εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ο τάφος του τέκνου του και ποια είναι τα αίτια του αιφνιδίου και βίαιου θανάτου του».

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα και από τις πρόσφατες ομιλίες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο συνεδρίου για τη Δικαιοσύνη και ενώ ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, θεωρήθηκαν «μονόδρομος» οι νέες προσφυγές ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.