Θέρμη: Η ιδιοκτήτρια της Porsche πίσω από το τιμόνι την ώρα του τροχαίου

Συνελήφθη η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche η οποία παραδέχθηκε ότι οδηγούσε το όχημα την ώρα του τροχαίου με δύο τραυματίες στη Θέρμη. Είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Λύθηκε έπειτα από ώρες το μυστήριο για το ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος παραδέχθηκε κατά την κατάθεσή της στη Διεύθυνση Τροχαίας ότι ήταν εκείνη που οδηγούσε το αυτοκίνητο και συνελήφθη. H 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοόλ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοληψία.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το ποιος οδηγούσε την Porsche, καθώς το άτομο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα μετά το ατύχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά το ατύχημα, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η ιδιοκτήτρια του οχήματος και τελικά ομολόγησε την εμπλοκή της.

Υπενθυμίζεται πως στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

Το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα ενώ και η νεαρή συνοδηγός δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού.