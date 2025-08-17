Θεσσαλονίκη: 39χρονος κυκλοφορούσε με μαχαίρι και λήστευε νεαρούς

Με την απειλή μαχαιριού, 39χρονος επιτέθηκε σε δύο νεαρούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς.

Στη σύλληψη 39χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα της ληστείας και της απόπειρας ληστείας.

Ειδικότερα, ο 39χρονος, με τη χρήση μαχαιριού και χρήση βίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποπειράθηκε να αφαιρέσει αντικείμενα από 18χρονο, ο οποίος τον απώθησε και διέφυγε. Ωστόσο, λίγο αργότερα, με τον ίδιο τρόπο αφαίρεσε από 21χρονο αλλοδαπό πακέτο τσιγάρα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Άμεσα αναζητήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του, πλην του χρηματικού ποσού, και αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.