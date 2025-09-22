Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε περιπολικό

Ένας 17χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε πάνω σε περιπολικό.

Επεισοδιακή ήταν χθες τα ξημερώματα η σύλληψη ενός 17χρονου στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κλειδιά (πασπαρτού) από διάφορα δίκυκλα.