Θεσσαλονίκη: Επεισόδια τη νύχτα κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος
- 12 Οκτωβρίου 2025 12:07
Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Νεαρά άτομα έστησαν οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης προσέγγισαν το σημείο με σκοπό να απομακρύνουν τους ταραξίες. Για αρκετή ώρα η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή.
