Θεσσαλονίκη: Επεισόδια τη νύχτα κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Νεαρά άτομα έστησαν οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης προσέγγισαν το σημείο με σκοπό να απομακρύνουν τους ταραξίες. Για αρκετή ώρα η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή.

