Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Χορτιάτη – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, προειδοποιώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.